Таку інформацію Укрзалізниця повідомила у своєму телеграм-каналі. До заяви були прикріплені всі напрямки за якими можна купувати квитки.

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Компанія зазначила, що збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.

Перелік напрямків:

Напрямки для планування поїздок / Фото Укрзалізниці

За попередніми даними, 3,2 мільйона пасажирів уже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході України та за кордон.

Сьогодні Укрзалізниця фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України.

На сайті Укрзалізниця опублікували перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (у тому числі міжнародних).

Квитки можна придбати:

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