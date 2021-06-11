Так, дополнительные поезда будут курсировать из Рахова, Каменец-Подольского и Ковеля уже с 17 – 18 июня.

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Дополнительные рейсы от Укрзализныци

Поезд №243/244 Киев – Рахов будет курсировать через день из Киева с 17 июня по нечетным числам, а из Рахова с 18 июня по четным.

Поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский будет курсировать с 17 июня по нечетным числам из Киева, обратно – с 18 июня по четным числам.

Поезд №202/201 Ковель – Киев отправится из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 08:37, а в обратном направлении отправится 18 июня в 23:10 и прибывает в Ковель в 08:18.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что поезд №357 "Гуцульщина" Киев – Рахов с 11 июня ускорит свое движение. Это позволит пассажирам сэкономить 34 минуты за рейс.

Заметим, что ранее национальный перевозчик запустил к морю сразу 11 дополнительных поездов. Часть из них уже начала курсировать.

Интересно! С мая 2021 года Укрзализныця начала индексацию тарифов. Поэтому стоимость билетов будет ежемесячно увеличиваться. О том, как сэкономить на билетах – читайте в материале 24 канала.