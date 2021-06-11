Так, додаткові потяги курсуватимуть з Рахова, Кам'янець-Подільського та Ковеля вже з 17 – 18 червня.

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Додаткові рейси від Укрзалізниці

Поїзд №243/244 Київ – Рахів курсуватиме через день з Києва з 17 червня по непарних числах, а з Рахова з 18 червня по парних.

Поїзд №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський курсуватиме з 17 червня по непарних числах з Києва, зворотно – з 18 червня по парних числах.

Поїзд №202/201 Ковель – Київ вирушить з Ковеля 17 червня о 22:25 і прибуде до Києва о 08:37, а у зворотному напрямку відправиться 18 червня о 23:10 і прибуде до Ковеля о 08:18.

Крім цього, в Укрзалізниці зазначили, що поїзд №357 "Гуцульщина" Київ – Рахів з 11 червня прискорить свій рух. Це дозволить пасажирам заощадити 34 хвилини за рейс.

Зауважимо, що раніше національний перевізник запустив до моря одразу 11 додаткових потягів. Частина з них вже почала курсувати.

Цікаво! З травня 2021 року Укрзалізниця почала індексацію тарифів. Відтак вартість квитків буде щомісяця збільшуватися. Про те, як заощадити на квитках – читайте у матеріалі 24 каналу.