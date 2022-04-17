В ведомстве подчеркивают, что "Укрзализныця" не ограничивает право на передвижение. Но стоит заметить, что в первую очередь приоритет при эвакуации предоставляют детям, женщинам и пожилым людям.

Важно Мэр Лозовой в Харьковской области просит горожан немедленно эвакуироваться

Расписание эвакуационных поездов на 17 апреля:

06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс;

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск;

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пасс;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

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