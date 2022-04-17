У відомстві наголошують, що Укрзалізниця не обмежує право на пересування. Але варто зауважити, що в першу чергу пріоритет при евакуації надають дітям, жінкам та літнім людям.

Важливо Мер Лозової на Харківщині просить містян негайно евакуюватися

Розклад евакуаційних потягів на 17 квітня:

06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас;

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ;

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

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