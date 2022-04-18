Соответствующую информацию обнародовали в компании в полночь 17 апреля. В частности, будут вывозить людей из Харькова, Покровска, Днепра, Одессы, Запорожья.

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Укрзализныця обнародовала дополнительные рейсы на 18 апреля

Дополнительные эвакуационные рейсы на 18 апреля будут следующие:

04:00 – № 229/230 Ужгород – Харьков-Пасс.;

11:30 – № 229/230 Харьков-Пасс. – Ужгород;

16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр;

22:32 – № 238/237 Одесса-Главная – Ужгород;

11:30 – № 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – № 220/219 Львов – Запорожье-1.

В компании предупредили, что время отправления поездов может изменяться.

Кстати, ранее в Укрзализныце предупреждали, что для путешествия за границу снова нужно иметь загранпаспорт.

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