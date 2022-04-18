Відповідну інформацію оприлюднили у компанії опівночі 17 квітня. Зокрема вивозитимуть людей з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя.

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Укрзалізниця оприлюднила додаткові рейси на 18 квітня

Додаткові евакуаційні рейси на 18 квітня будуть такі:

04:00 – № 229/230 Ужгород – Харків-Пас;

11:30 – № 229/230 Харків-Пас. – Ужгород;

16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро;

22:32 – № 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;

11:30 – № 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – № 220/219 Львів – Запоріжжя-1.

У компанії попередили, що час відправлення поїздів може змінюватись.

До речі, раніше в Укрзалізниці попередила, що для подорожі за кордон знову треба мати закордонний паспорт.

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