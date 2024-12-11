Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Заметим, ранее была информация о возможных дополнительных проверках пассажиров, ограничении доступа и задержках рейсов.

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Последствия масштабных проверок на объектах Укрзализныци

В Укрзализныце рассказали, что Департамент стратегических расследований совместно с компанией длительное время документировали случаи вымогательства.

Целью было не просто показательно поймать нескольких недобросовестных работников, а зафиксировать, кто именно облагает проводников "данью",

– объяснили в УЗ.

Там добавили, что в ходе расследования удалось распутать всю цепь. Выяснилось, что рядовые работники железной дороги фактически стали заложниками хорошо организованной криминальной схемы. Они были вынуждены были платить "дань" группе коллег, в частности руководителю, который отвечал за работу проводников на производственном подразделении, и руководителю профсоюзной организации этого подразделения.

В среду, 11 декабря, состоялись масштабные обыски, во время которых были изъяты вещественные доказательства и задержаны подозреваемые. В отношении причастных будут направлены ходатайства об отстранении от исполнения обязанностей. В Укрзализныце отметили, что будут добиваться справедливо суровых показательных судебных приговоров – чтобы исключить рецидивы.

Указанное расследование касается крупнейшего столичного производственного подразделения, но в дальнейшем тщательно будет проверяться каждый сигнал и по региональным подразделениям, указывают в компании.