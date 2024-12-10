Что планирует Укрзализныця

Повышение тарифов предполагается на 40%, пишет 24 канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов,

– говорится в заметке.

Отмечается, что эти предложения были утверждены правлением компании 5 декабря 2024 года. В дальнейшем же они будут направлены для рассмотрения Тарифного совета при Министерстве развития общин и территорий Украины.

Почему Укрзализныця хочет повысить тарифы

В частности украинцам напомнили, что тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины должны индексироваться ежегодно.

Но эта норма не выполнялась регулярно. Поэтому динамика индексации тарифов существенно отстала от изменений цен на основные ресурсы, которые потребляет железная дорога.

В частности, с момента последнего пересмотра тарифов на грузовые перевозки, цены на электроэнергию выросли на 166%, дизель - на 110%, запчасти для тепловозов - на 217%, запчасти для электровозов - на 22%, подшипники - на 37%, колеса цельнокатаные - на 20%, и т.д,

- говорится в тексте.

УЗ пишет, что это лишило компанию возможностей выполнять важные функции. Речь идет о ремонтах инфраструктуры и подвижного состава и индексировать заработные платы железнодорожникам.

"Индексация тарифов на грузовые перевозки является жизненно необходимой, чтобы украинская железная дорога могла стало функционировать и придерживаться стандартов безопасности. Уровень индексации тарифов был рассчитан минимально достаточный для того, чтобы финансировались операционные расходы, проводились критически необходимые ремонты инфраструктуры",

- сказал председатель наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Гепард Хафер.

Заметьте! Так индексация должна позволить финансировать ремонт подвижного состава и инфраструктуры на минимально необходимом уровне. При других обстоятельствах возникнут существенные риски для непрерывности безопасной работы критической инфраструктуры.