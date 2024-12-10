Що планує Укрзалізниця

Підвищення тарифів передбачається на 40%, пише 24 канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» погодила пропозиції змін державних регульованих тарифів на перевезення вантажів,

– йдеться у дописі.

Зазначається, що ці пропозиції були затверджені правлінням компанії 5 грудня 2024 року. Надалі ж вони будуть направлені для розгляду Тарифної ради при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Чому Укрзалізниця хоче підвищити тарифи

Зокрема українцям нагадали, що тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України мають індексуватися щороку.

Але ця норма не виконувалася регулярно. Тому динаміка індексації тарифів суттєво відстала від змін цін на основні ресурси, які споживає залізниця.

Зокрема, з моменту останнього перегляду тарифів на вантажні перевезення, ціни на електроенергію виросли на 166%, дизель — на 110%, запчастини для тепловозів — на 217%, запчастини для електровозів — на 22%, підшипники — на 37%, колеса суцільнокатані — на 20%, тощо,

— йдеться у тексті.

УЗ пише, що це позбавило компанію можливостей виконувати важливі функції. Мова йде про ремонти інфраструктури та рухомого складу та індексувати заробітні плати залізничникам.

"Індексація тарифів на вантажні перевезення є життєво необхідною, щоб українська залізниця могла стало функціонувати та дотримуватись стандартів безпеки. Рівень індексації тарифів було розраховано мінімально достатній для того, щоб фінансувались операційні видатки, проводились критично необхідні ремонти інфраструктури",

— сказав голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Гепард Хафер.

Зауважте! Так індексація має дозволити фінансувати ремонт рухомого складу та інфраструктури на мінімально необхідному рівні. За інших обставин виникнуть суттєві ризики для безперервності безпечної роботи критичної інфраструктури.