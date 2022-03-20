Укрзализныця назначила дополнительные рейсы из Харькова, Днепра, Краматорска, Одессы и Киева.

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Эвакуационные поезда из Харькова

8:00 – Интерсити + Харьков – Львов;

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.

Эвакуационный поезд из Днепра

10:30 – №901/902 Днепр – Хелм.

Эвакуационные поезда из Краматорска

13:00 – №271/270 Краматорск – Львов;

16:00 – №273/272 Краматорск – Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород (в 22:32) и из Киева в польский Хелм (в 19:13).

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