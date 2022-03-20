Поезд предназначен, чтобы помочь жителям левого берега Киева добраться на правый. Кроме того, поезд удобен, чтобы добраться на вокзал, пока Красная линия метро работает с ограничениями.

Стоящее Из Луганской области 21 марта ожидается отправления эвакуационного поезда

Расписание поезда

Со станций Дарница и Святошин поезда будут отправляться каждый час начиная с 07:30.

Последние рейсы в 18:30.

Поезда будут делать остановки на станциях:

  • Левый Берег;
  • Выдубичи;
  • Киев-Демеевский;
  • Протасов Яр;
  • Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная);
  • Караваевы Дачи;
  • Киев-Волынский;
  • Борщаговка-Техническая;
  • Борщаговка.

Стоит знать – На Киевщине водителям запретили использовать видеорегистраторы: смотрите видео