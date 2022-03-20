Поезд предназначен, чтобы помочь жителям левого берега Киева добраться на правый. Кроме того, поезд удобен, чтобы добраться на вокзал, пока Красная линия метро работает с ограничениями.
Стоящее Из Луганской области 21 марта ожидается отправления эвакуационного поезда
Расписание поезда
Со станций Дарница и Святошин поезда будут отправляться каждый час начиная с 07:30.
Последние рейсы в 18:30.
Поезда будут делать остановки на станциях:
- Левый Берег;
- Выдубичи;
- Киев-Демеевский;
- Протасов Яр;
- Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная);
- Караваевы Дачи;
- Киев-Волынский;
- Борщаговка-Техническая;
- Борщаговка.
Стоит знать – На Киевщине водителям запретили использовать видеорегистраторы: смотрите видео