Поезд предназначен, чтобы помочь жителям левого берега Киева добраться на правый. Кроме того, поезд удобен, чтобы добраться на вокзал, пока Красная линия метро работает с ограничениями.

Стоящее Из Луганской области 21 марта ожидается отправления эвакуационного поезда

Расписание поезда

Со станций Дарница и Святошин поезда будут отправляться каждый час начиная с 07:30.

Последние рейсы в 18:30.

Поезда будут делать остановки на станциях:

Левый Берег;

Выдубичи;

Киев-Демеевский;

Протасов Яр;

Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная);

Караваевы Дачи;

Киев-Волынский;

Борщаговка-Техническая;

Борщаговка.

Вниманию. Поезд будет состоять из 6 вагонов. Стоимость проезда 15 гривен. Билеты можно приобрести у кассира на борту или в официальном чат-боте Укрзализныци.

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