Эвакуационный поезд отправится со станции в Новозолотаровке

Об очередном эвакуационном поезде из Луганщины сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он написал в телеграме, что отправление поезда запланировано на 21 марта.

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По информации Укрзализныци, эвакуационный поезд отправится со станции в Новозолотаровке. Ориентировочное время отправки в 14:00.

Сообщается, что пассажирам придется осуществить пересадку в поезда в Донецкой области.

Сейчас на Луганщине нет ни одного населенного пункта, который не пострадал бы от россиян. Оккупанты непрерывно обстреливают гражданских.

Ранее Сергей Гайдай заявил, что на Луганщине уже нечего восстанавливать. Орки уничтожили всю инфраструктуру.

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