Евакуаційний поїзд відправиться зі станції в Новозолотарівці

Про черговий евакуаційний потяг з Луганщини повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він написав у телеграмі, що відправлення поїзда заплановане на 21 березня.

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За інформацією Укрзалізниці, евакуаційний поїзд відправиться зі станції в Новозолотарівці. Орієнтовний час відправлення о 14:00.

Повідомляється, що пасажирам доведеться здійснити пересадку до потягів в Донецькій області.

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