Евакуаційний поїзд відправиться зі станції в Новозолотарівці
Про черговий евакуаційний потяг з Луганщини повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він написав у телеграмі, що відправлення поїзда заплановане на 21 березня.
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За інформацією Укрзалізниці, евакуаційний поїзд відправиться зі станції в Новозолотарівці. Орієнтовний час відправлення о 14:00.
Повідомляється, що пасажирам доведеться здійснити пересадку до потягів в Донецькій області.
- Наразі на Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від росіян. Окупанти безперервно обстрілюють цивільних.
- Раніше Сергій Гайдай заявив, що на Луганщині вже немає чого відновлювати. Орки знищили всю інфраструктуру.
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