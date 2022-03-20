Поїзд призначений, щоб допомогти мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Окрім того, поїзд зручний, щоб дістатися на вокзал, поки червона лінія метро працює з обмеженнями.
Варте уваги З Луганської області 21 березня очікується відправлення евакуаційного потягу
Розклад поїзду
Зі станцій Дарниця та Святошин поїзди вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30.
Останні рейси о 18:30.
Поїзди робитимуть зупинки на станціях:
- Лівий Берег;
- Видубичі;
- Київ-Деміївський;
- Протасів Яр;
- Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна);
- Караваєві Дачі;
- Київ-Волинський;
- Борщагівка-Технічна;
- Борщагівка.
Варто знати – На Київщині водіям заборонили використовувати відеореєстратори: дивіться відео