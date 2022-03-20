Поїзд призначений, щоб допомогти мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Окрім того, поїзд зручний, щоб дістатися на вокзал, поки червона лінія метро працює з обмеженнями.

Варте уваги З Луганської області 21 березня очікується відправлення евакуаційного потягу

Розклад поїзду

Зі станцій Дарниця та Святошин поїзди вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30.

Останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях:

Лівий Берег;

Видубичі;

Київ-Деміївський;

Протасів Яр;

Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна);

Караваєві Дачі;

Київ-Волинський;

Борщагівка-Технічна;

Борщагівка.

До уваги. Поїзд складатиметься з 6 вагонів. Вартість проїзду 15 гривень. Квитки можна придбати у касира на борту або в офіційному чат-боті Укрзалізниці.

Варто знати – На Київщині водіям заборонили використовувати відеореєстратори: дивіться відео