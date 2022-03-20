Укрзалізниця призначила додаткові рейси з Харкова, Дніпра, Краматорська, Одеси та Києва.

До речі Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця – Святошин

Евакуаційні поїзди з Харкова

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.

Евакуаційний поїзд з Дніпра

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм.

Евакуаційні поїзди з Краматорська

13:00 – №271/270 Краматорськ – Львів;

16:00 – №273/272 Краматорськ – Львів.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода (о 22:32) та з Києва до польського Хелма (о 19:13).

До речі – З Бучі вдалося евакуювати 106-річну жінку: дивіться відео