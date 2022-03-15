Укрзализныця открывает дополнительный эвакуационный рейс из Киева и Харькова
15 марта 2022 , 08:48Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный рейс Дарница – Харьков – Львов. Проезд в эвакуационном рейсе бесплатный.
Дополнительный рейс будет выполнять поезд Интерсити+. Заметим, что посадка пассажиров из Киева производится только на станции Дарница, левый берег.
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Расписание:
- Из Киева поезд отправится в 09:00 (посадка только по станции Дарница),
- Из Харькова во Львов поезд отправляется в 15:30.
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