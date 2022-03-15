Укрзализныця открывает дополнительный эвакуационный рейс из Киева и Харькова

Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный рейс Дарница – Харьков – Львов. Проезд в эвакуационном рейсе бесплатный.

Дополнительный рейс будет выполнять поезд Интерсити+. Заметим, что посадка пассажиров из Киева производится только на станции Дарница, левый берег.

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Расписание:

Из Киева поезд отправится в 09:00 (посадка только по станции Дарница),

Из Харькова во Львов поезд отправляется в 15:30.

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