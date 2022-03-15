Укрзализныця открывает дополнительный эвакуационный рейс из Киева и Харькова

15 марта 2022 , 08:48
Читати новину українською

Источник:

Укрзализныця

Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный рейс Дарница – Харьков – Львов. Проезд в эвакуационном рейсе бесплатный.

Дополнительный рейс будет выполнять поезд Интерсити+. Заметим, что посадка пассажиров из Киева производится только на станции Дарница, левый берег.

К теме Укрзализныця вспомнила, как за неделю до войны в Мариуполе встречали Поезд Единства

Расписание:

  • Из Киева поезд отправится в 09:00 (посадка только по станции Дарница),
  • Из Харькова во Львов поезд отправляется в 15:30.

Будем внимательны друг к другу: предлагаем посмотреть проникновенные истории пострадавших в войне

 

Автор: Анастасія Кушпіт