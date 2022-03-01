В "Укрзализныце" попросили предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах. Грузы принимаются по адресу: г. Львов Широкая, 2, контактный телефон – 067 332 34 38.
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Приоритетными типами грузов являются:
- медикаменты,
- средства гигиены,
- продукты питания длительного хранения,
- одежда,
- бутилированная вода,
- детские продукты (еда, подгузники и т.п.),
- спальные мешки и карематы.
В Украину 1 марта прибыла первая партия станций мощного спутникового интернета StarLink. Вторую станцию получила Укрзализныця, она уже заработала.
Что такое Starlink и как он работает
Starlink использует созвездие спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле.
Основная цель сервиса – принести быстрый интернет в труднодоступные районы, однако в настоящее время любой человек из 25 стран, где доступна услуга, может его подключить.
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