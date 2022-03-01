В "Укрзализныце" попросили предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах. Грузы принимаются по адресу: г. Львов Широкая, 2, контактный телефон – 067 332 34 38.

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Приоритетными типами грузов являются:

медикаменты,

средства гигиены,

продукты питания длительного хранения,

одежда,

бутилированная вода,

детские продукты (еда, подгузники и т.п.),

спальные мешки и карематы.

В Украину 1 марта прибыла первая партия станций мощного спутникового интернета StarLink. Вторую станцию получила Укрзализныця, она уже заработала.

Что такое Starlink и как он работает Starlink использует созвездие спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле. Основная цель сервиса – принести быстрый интернет в труднодоступные районы, однако в настоящее время любой человек из 25 стран, где доступна услуга, может его подключить.

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