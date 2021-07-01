В Укрзализныце говорят, что на некоторых маршрутах задержка достигает почти 4 часа. Меньше всего задерживается поезд, следующий рейсом Ужгород – Харьков.

К теме Непогода в Украине: в Укрзализныце предупредили о задержках поездов – перечень

Из-за непогоды задерживаются поезда:

№5 Ужгород – Херсон – задерживается на 3 часа 34 минуты;

№81 Ужгород – Киев – на 3 часа 32 минуты;

№50 Трускавец – Киев – на 3 часа 6 минуты;

№25 Рахов – Одесса – на 1 час 50 минут;

№70 Львов – Мариуполь – на 1 час 33 минуты;

№1 Ивано-Франковск – Константиновка – на 1 час 24 минуты;

№11 Львов – Одесса – 1 час 22 минуты;

№18 Ужгород – Харьков – на 1 час 14 минуты.

Непогода в Украине: коротко