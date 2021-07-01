В Укрзализныце говорят, что на некоторых маршрутах задержка достигает почти 4 часа. Меньше всего задерживается поезд, следующий рейсом Ужгород – Харьков.
К теме Непогода в Украине: в Укрзализныце предупредили о задержках поездов – перечень
Из-за непогоды задерживаются поезда:
- №5 Ужгород – Херсон – задерживается на 3 часа 34 минуты;
- №81 Ужгород – Киев – на 3 часа 32 минуты;
- №50 Трускавец – Киев – на 3 часа 6 минуты;
- №25 Рахов – Одесса – на 1 час 50 минут;
- №70 Львов – Мариуполь – на 1 час 33 минуты;
- №1 Ивано-Франковск – Константиновка – на 1 час 24 минуты;
- №11 Львов – Одесса – 1 час 22 минуты;
- №18 Ужгород – Харьков – на 1 час 14 минуты.
Непогода в Украине: коротко
- Непогода 30 июня уже второй раз пронеслась во Львове. Там была сильная буря, ливень, а кое-где – град. Были перебои с электроэнергией, буря повалила деревья, ливень подтопил улицы.
- На Буковине также пронеслась непогода. В домах людей из-за непогоды выбиты стекла, сорваны крыши, повреждены автомобили.
- Перед тем непогода накрыла Запорожье, Днепр и Полтавщину.