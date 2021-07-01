В Укрзализныце говорят, что на некоторых маршрутах задержка достигает почти 4 часа. Меньше всего задерживается поезд, следующий рейсом Ужгород – Харьков.

К теме Непогода в Украине: в Укрзализныце предупредили о задержках поездов – перечень

Из-за непогоды задерживаются поезда:

  • №5 Ужгород – Херсон – задерживается на 3 часа 34 минуты;
  • №81 Ужгород – Киев – на 3 часа 32 минуты;
  • №50 Трускавец – Киев – на 3 часа 6 минуты;
  • №25 Рахов – Одесса – на 1 час 50 минут;
  • №70 Львов – Мариуполь – на 1 час 33 минуты;
  • №1 Ивано-Франковск – Константиновка – на 1 час 24 минуты;
  • №11 Львов – Одесса – 1 час 22 минуты;
  • №18 Ужгород – Харьков – на 1 час 14 минуты.

Непогода в Украине: коротко

  • Непогода 30 июня уже второй раз пронеслась во Львове. Там была сильная буря, ливень, а кое-где – град. Были перебои с электроэнергией, буря повалила деревья, ливень подтопил улицы.
  • На Буковине также пронеслась непогода. В домах людей из-за непогоды выбиты стекла, сорваны крыши, повреждены автомобили.
  • Перед тем непогода накрыла Запорожье, Днепр и Полтавщину.