В Укрзалізниці кажуть, що на деяких маршрутах затримка сягає майже 4 години. Найменше затримується поїзд, що прямує рейсом Ужгород – Харків.
До теми Негода в Україні: в Укрзалізниці попередили про затримки потягів – перелік
Через негоду затримуються поїзди:
- №5 Ужгород – Херсон – затримується на 3 години 34 хвилини;
- №81 Ужгород – Київ – на 3 години 32 хвилини;
- №50 Трускавець – Київ – на 3 години 6 хвилини;
- №25 Рахів – Одеса – на 1 годину 50 хвилин;
- №70 Львів – Маріуполь – на 1 годину 33 хвилини;
- №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка – на 1 годину 24 хвилини;
- №11 Львів — Одеса – 1 годину 22 хвилини;
- №18 Ужгород — Харків – на 1 годину 14 хвилини.
Негода в Україні: коротко
- Негода 30 червня вже вдруге пронеслась у Львові. Там була сильна буря, злива, а подекуди – град. Через це були перебої з електроенергією, буря повалила дерева, злива підтопила вулиці.
- На Буковині також пронеслась негода. У будинках людей через негоду вибиті шибки, зірвані дахи, пошкоджені автомобілі.
- Перед тим негода накрила Запоріжжя, Дніпро та Полтавщину.