Об этом в своем телеграмм-канале рассказал председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин.

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Возвращение украинских машинистов из Беларуси: как это было

До войны локомотивы "Укрзализныци" ежедневно заезжали в Россию и Беларусь с грузовыми поездами. После доставки груза они возвращались домой.

Когда началась война, на территории России и Беларуси находились 12 украинских машинистов. 8 машинистов мы правдами и неправдами вернули в первые дни войны,

– рассказал Камышин.

Однако последние 4 машиниста провели во вражеской Беларуси 23 дня, а возвращаться домой им пришлось через Польшу.

Сегодня глава Укрзализныци поделился хорошей новостью – спецоперация по возвращению в Украину последних 4 украинских машинистов завершилась успешно.

Последние 4 машиниста вернулись домой из враждебных стран: смотрите видео