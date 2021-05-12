Укрзализныця вернула деньги всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы с начала пандемии. Общая сумма компенсации составляет 250 миллионов гривен.

Деньги вернули за период с 14 марта 2020 года до 11 мая 2021 года. Всего компенсировали почти 708 тысяч проездных документов.

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Что известно о возврате денег

В Укрзализныце сообщили, что по состоянию 12 мая, общая сумма оформленных проездных документов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года, которые еще могут компенсировать, составляет 11 890 миллионов гривен.

Также там заявили, что для обеспечения претензионного возврата проездных документов выделили 10,5 миллионов гривен.

Обратите внимание! С июня 2021 года Укрзализныця возобновляет курсирование международных поездов.

Реакция Владислава Криклия

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что карантин, обусловленный пандемией COVID-19 нанес сильный удар по транспортной отрасли и всей экономике. Однако Укрзализныця, как и обещала ранее, вернула пассажирам деньги за отмененные рейсы.

По его словам, по итогам апреля 2021 года, Укрзализныце впервые удалось получить 35 миллионов гривен. Такая сумма является самой большой за весь период пандемии.