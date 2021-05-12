250 мільйонів гривень: Укрзалізниця повернула гроші пасажирам за скасовані рейси
Укрзалізниця повернула гроші всім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси від початку пандемії. Загальна сума компенсації становить 250 мільйонів гривень.
Джерело:Міністерство інфраструктури України
Гроші повернули за період з 14 березня 2020 року до 11 травня 2021 року. Загалом компенсували майже 708 тисяч проїзних документів.
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Що відомо про повернення грошей
В Укрзалізниці повідомили, що станом 12 травня, загальна сума оформлених проїзних документів на поїзди відправленням з 18 березня 2020 року, які ще можуть компенсувати, становить 11 890 мільйонів гривень.
Також там заявили, що для забезпечення претензійного повернення проїзних документів виділили 10,5 мільйонів гривень.
Реакція Владислава Криклія
Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що карантин, зумовлений пандемією COVID-19, завдав сильного удару транспортній галузі України та всій економіці. Однак Укрзалізниця, як і обіцяла раніше, повернула пасажирам гроші за скасовані рейси.
За його словами, за підсумками квітня 2021 року, Укрзалізниці вперше вдалось отримати 35 мільйонів гривень. Така сума є найбільшою з весь період пандемії.
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