"Укрзализныця" возобновила движение 14 пригородных поездов, часть из них начала курсировать еще с 7 августа. Пригородные поезда обслуживают Южную, Одесскую и Донецкую железные дороги.

Во время путешествия обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Важно С охраной и видеокамерами: в "Укрзализныце" предлагают меры безопасности пассажиров Какие пригородные поезда возобновили работу На Южной железной дороге возобновляют следование: №6677 Харьков-Пассажирский – Зачепиловка;

№6678 Зачепиловка – Харьков-Пассажирский. На Одесской железной дороге: №6632 Гайворон – Винница;

№6631 Винница – Гайворон. С 10 августа возобновляют движение такие поезда: №6704 Херсон – Голая;

№6703 Снигиревка – Херсон. На Донецкой железной дороге: №6502 Попасная – Северск;

№6501 Северск – Попасная;

№6504 Попасная – Северск;

№6503 Северск – Попасная;

№6955 Волноваха – Камыш-Заря;

№6956 Камыш-Заря – Волноваха;

№6957 Волноваха – Камыш-Заря;

№6958 Камыш-Заря – Волноваха. Актуально Плацкарты могут исчезнуть – эксперт по транспорту Как работает "Укрзализныця" во время карантина: главное Из-за пандемии коронавируса в "Укрзализныце" действовали определенные ограничения. Поэтому продавали только половину билетов – через одно посадочное место.

С 7 августа "Укрзализныця" начала продажу билетов на места в региональных поездах, следующих в Киев и обратно.

Перед посадкой в ​​поезд пассажиры обязательно должны надевать медицинскую маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.