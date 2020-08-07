Укрзализныця восстанавливает движение 14 пригородных поездов: список
"Укрзализныця" возобновила движение 14 пригородных поездов, часть из них начала курсировать еще с 7 августа. Пригородные поезда обслуживают Южную, Одесскую и Донецкую железные дороги.
Во время путешествия обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
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Какие пригородные поезда возобновили работу
На Южной железной дороге возобновляют следование:
- №6677 Харьков-Пассажирский – Зачепиловка;
- №6678 Зачепиловка – Харьков-Пассажирский.
На Одесской железной дороге:
- №6632 Гайворон – Винница;
- №6631 Винница – Гайворон.
С 10 августа возобновляют движение такие поезда:
- №6704 Херсон – Голая;
- №6703 Снигиревка – Херсон.
На Донецкой железной дороге:
- №6502 Попасная – Северск;
- №6501 Северск – Попасная;
- №6504 Попасная – Северск;
- №6503 Северск – Попасная;
- №6955 Волноваха – Камыш-Заря;
- №6956 Камыш-Заря – Волноваха;
- №6957 Волноваха – Камыш-Заря;
- №6958 Камыш-Заря – Волноваха.
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Как работает "Укрзализныця" во время карантина: главное
- Из-за пандемии коронавируса в "Укрзализныце" действовали определенные ограничения. Поэтому продавали только половину билетов – через одно посадочное место.
- С 7 августа "Укрзализныця" начала продажу билетов на места в региональных поездах, следующих в Киев и обратно.
- Перед посадкой в поезд пассажиры обязательно должны надевать медицинскую маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.