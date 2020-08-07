Укрзалізниця відновила рух 14 приміських поїздів, частина з них почала курсувати ще з 7 серпня. Приміські поїзди обслуговують Південну, Одеську та Донецьку залізниці.

Під час подорожі обов'язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. Важливо З охороною та відеокамерами: в Укрзалізниці пропонують заходи для безпеки пасажирів Які приміські поїзди відновили роботу На Південній залізниці відновлюють курсування: №6677 Харків-Пасажирський – Зачепилівка;

№6678 Зачепилівка – Харків-Пасажирський. На Одеській залізниці: №6632 Гайворон – Вінниця;

№6631 Вінниця – Гайворон. З 10 серпня відновлюють рух такі потяги: №6704 Херсон – Снігурівка;

№6703 Снігурівка – Херсон. На Донецькій залізниці: №6502 Попасна – Сіверськ;

№6501 Сіверськ – Попасна;

№6504 Попасна – Сіверськ;

№6503 Сіверськ – Попасна;

№6955 Волноваха – Комиш-Зоря;

№6956 Комиш-Зоря – Волноваха;

№6957 Волноваха – Комиш-Зоря;

№6958 Комиш-Зоря – Волноваха. Актуально Плацкарти можуть зникнути, – експерт із транспорту Як працює Укрзалізниця під час карантину: головне Через пандемію коронавірусу в Укрзалізниці діяли певні обмеження. Відтак продавали лише половину квитків – через одне посадкове місце.

Від 7 серпня Укрзалізниця почала продаж квитків на всі місця у регіональних поїздах, що прямують до Києва та у зворотному напрямку.

Перед посадкою в потяг пасажири обов'язково повинні одягати медичну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та під час посадки до вагона.