Укрзалізниця відновлює рух 14 приміських поїздів: список
Укрзалізниця відновила рух 14 приміських поїздів, частина з них почала курсувати ще з 7 серпня. Приміські поїзди обслуговують Південну, Одеську та Донецьку залізниці.
Під час подорожі обов'язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Які приміські поїзди відновили роботу
На Південній залізниці відновлюють курсування:
- №6677 Харків-Пасажирський – Зачепилівка;
- №6678 Зачепилівка – Харків-Пасажирський.
На Одеській залізниці:
- №6632 Гайворон – Вінниця;
- №6631 Вінниця – Гайворон.
З 10 серпня відновлюють рух такі потяги:
- №6704 Херсон – Снігурівка;
- №6703 Снігурівка – Херсон.
На Донецькій залізниці:
- №6502 Попасна – Сіверськ;
- №6501 Сіверськ – Попасна;
- №6504 Попасна – Сіверськ;
- №6503 Сіверськ – Попасна;
- №6955 Волноваха – Комиш-Зоря;
- №6956 Комиш-Зоря – Волноваха;
- №6957 Волноваха – Комиш-Зоря;
- №6958 Комиш-Зоря – Волноваха.
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Як працює Укрзалізниця під час карантину: головне
- Через пандемію коронавірусу в Укрзалізниці діяли певні обмеження. Відтак продавали лише половину квитків – через одне посадкове місце.
- Від 7 серпня Укрзалізниця почала продаж квитків на всі місця у регіональних поїздах, що прямують до Києва та у зворотному напрямку.
- Перед посадкою в потяг пасажири обов'язково повинні одягати медичну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та під час посадки до вагона.