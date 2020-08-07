З охороною та відеокамерами: в Укрзалізниці пропонують заходи для безпеки пасажирів
В Укрзалізниці розробили комплексну програму дій з підвищення заходів безпеки у потягах. Зокрема, серед пропозицій – встановити камери відеоспостереження у вагонах, а також підключити охорону зі зброєю.
У потягах може патрулювати охорона
Комплекс заходів озвучив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик. Про це інформує пресслужба компанії.
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Що пропонують у програмі дій:
- підписати протокол з МВС задля координації дій;
- запровадити пілотний проєкт щодо патрулювання у потягах воєнізованої охорони Укрзалізниці;
- встановити у вагонах спецзасоби контролю;
- сформувати так звані "групи провокаторів" для боротьби із безквитковими перевезеннями.
Офіційно програму представлять вже найближчим часом.
Нещодавно у потязі сильно побили жінку
Зазначимо, що питання щодо безпеки пасажирів у потягах підняли після жахливого інциденту із журналісткою Анастасією Луговою. Жінку, яка їхала з сином у потязі Маріуполь – Київ, жорстоко побив та намагався зґвалтувати раніше судимий Віталій Рудзько.
Чоловік їхав у потязі "зайцем". Наразі його затримали та заарештували терміном на 2 місяці без права внесення застави.