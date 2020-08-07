В Укрзалізниці розробили комплексну програму дій з підвищення заходів безпеки у потягах. Зокрема, серед пропозицій – встановити камери відеоспостереження у вагонах, а також підключити охорону зі зброєю.

У потягах може патрулювати охорона

Комплекс заходів озвучив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик. Про це інформує пресслужба компанії.

До теми Напади в поїздах: третина вагонів Укрзалізниці обладнана відеокамерами

Що пропонують у програмі дій:

підписати протокол з МВС задля координації дій;

запровадити пілотний проєкт щодо патрулювання у потягах воєнізованої охорони Укрзалізниці;

встановити у вагонах спецзасоби контролю;

сформувати так звані "групи провокаторів" для боротьби із безквитковими перевезеннями.

Офіційно програму представлять вже найближчим часом.

Зверніть увагу! Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що наявність охорони в потягах можна спричинити значне підвищення ціни на квитки.

Нещодавно у потязі сильно побили жінку

Зазначимо, що питання щодо безпеки пасажирів у потягах підняли після жахливого інциденту із журналісткою Анастасією Луговою. Жінку, яка їхала з сином у потязі Маріуполь – Київ, жорстоко побив та намагався зґвалтувати раніше судимий Віталій Рудзько.



Чоловік їхав у потязі "зайцем". Наразі його затримали та заарештували терміном на 2 місяці без права внесення застави.