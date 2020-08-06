Третина парку пасажирських вагонів Укрзалізниці обладнана камерами відеоспостереження. Водночас компанія розробляє нові стандарти безпеки в потягах.

Відповідну інформацію оприлюднив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик на своїй фейсбук-сторінці.

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Компанія наразі обговорює питання залучення правоохоронців для патрулювання пасажирських вагонів. До супроводу поїздів, ймовірно, долучать співробітників Нацполіції.

Укрзалізниця продовжує облаштовувати вагони та вокзали камерами відеоспостереження. Наразі їх близько тисячі.

Випадки агресивної поведінки пасажирів останнім часом не поодинокі. Саме тому, керівник Укрзалізниці наполягає на виробленні нових підходів та стандартів безпеки у поїздах.

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В уряді розглядають варіант наявності охоронця чи поліцейського у нічних потягах. Однак, варіант забезпечити у кожен потяг по охоронцю може сильно вдарити по бюджету та відобразитися на вартості квитка.

За словами профільного міністра Владислава Криклія, забезпечувати охорону в поїздах будуть або представники поліції охорони, або воєнізована охорона Укрзалізниці (ВОХР). Зараз з цими структурами обговорюють вартість надання послуг.

Раніше міністр ініціював розгляд можливості забезпечити провідників засобами спецзахисту. Мовиться про те, щоб у кожного з них був із собою газовий балончик, або навіть електричний шокер.

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