Напади в поїздах: третина вагонів Укрзалізниці обладнана відеокамерами
Третина парку пасажирських вагонів Укрзалізниці обладнана камерами відеоспостереження. Водночас компанія розробляє нові стандарти безпеки в потягах.
Відповідну інформацію оприлюднив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик на своїй фейсбук-сторінці.
Актуально Наявність охорони в потягах може вплинути на вартість квитка, – Криклій
Як в Укрзалізниці боротимуться з дебоширами в потягах
- Компанія наразі обговорює питання залучення правоохоронців для патрулювання пасажирських вагонів. До супроводу поїздів, ймовірно, долучать співробітників Нацполіції.
- Укрзалізниця продовжує облаштовувати вагони та вокзали камерами відеоспостереження. Наразі їх близько тисячі.
- Випадки агресивної поведінки пасажирів останнім часом не поодинокі. Саме тому, керівник Укрзалізниці наполягає на виробленні нових підходів та стандартів безпеки у поїздах.
Які ідеї пропонують в Мінінфраструктури
В уряді розглядають варіант наявності охоронця чи поліцейського у нічних потягах. Однак, варіант забезпечити у кожен потяг по охоронцю може сильно вдарити по бюджету та відобразитися на вартості квитка.
За словами профільного міністра Владислава Криклія, забезпечувати охорону в поїздах будуть або представники поліції охорони, або воєнізована охорона Укрзалізниці (ВОХР). Зараз з цими структурами обговорюють вартість надання послуг.
Раніше міністр ініціював розгляд можливості забезпечити провідників засобами спецзахисту. Мовиться про те, щоб у кожного з них був із собою газовий балончик, або навіть електричний шокер.
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Що відомо про останні напади на пасажирів Укрзалізниці
- Розбійні напади в потягах стали буденною справою.
- У ніч проти 1 серпня в купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною, пробрався нетверезий чоловік – Віталій Рудзько. Він сильно побив жінку та ледь не зґвалтував її. Підозрюваного затримали, а згодом відправили за ґрати.
- Кілька днів потому, п'яні чоловіки влаштували дебош і погрожували провідникам та начальнику потяга. Зрештою викликали поліцію, а одного з пасажирів висадили у Полтаві.