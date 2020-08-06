Треть парка пассажирских вагонов Укрзализныци оборудованы камерами видеонаблюдения. В то же время компания разрабатывает новые стандарты безопасности в поездах.

Соответствующую информацию обнародовал исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрык на своей фейсбук-странице.

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Компания пока обсуждает вопрос привлечения правоохранителей для патрулирования пассажирских вагонов. К сопровождению поездов, вероятно, приобщат сотрудников Нацполиции.

Укрзализныця продолжает обустраивать вагоны и вокзалы камерами видеонаблюдения. Сейчас их около тысячи.

Случаи агрессивного поведения пассажиров в последнее время не редкость. Именно поэтому руководитель Укрзализныци настаивает на выработке новых подходов и стандартов безопасности в поездах.

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В правительстве рассматривают вариант наличия охранника или полицейского в ночных поездах. Однако вариант обеспечить в каждый поезд по охраннику может сильно ударить по бюджету и отразиться на стоимости билета.

По словам профильного министра Владислава Криклия, обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана Укрзализныци (ВОХР). Сейчас с этими структурами обсуждают стоимость предоставления услуг.

Ранее министр инициировал рассмотрение возможности обеспечить проводников средствами спецзащиты. Говорится о том, чтобы у каждого из них был с собой газовый баллончик или даже электрический шокер.

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