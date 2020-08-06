Нападения в поездах: треть вагонов Укрзализныци оборудованы видеокамерами
Треть парка пассажирских вагонов Укрзализныци оборудованы камерами видеонаблюдения. В то же время компания разрабатывает новые стандарты безопасности в поездах.
Соответствующую информацию обнародовал исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрык на своей фейсбук-странице.
Актуально Наличие охраны в поездах может повлиять на стоимость билета, – Криклий
Как в Укрзализныце будут бороться с дебоширами в поездах
- Компания пока обсуждает вопрос привлечения правоохранителей для патрулирования пассажирских вагонов. К сопровождению поездов, вероятно, приобщат сотрудников Нацполиции.
- Укрзализныця продолжает обустраивать вагоны и вокзалы камерами видеонаблюдения. Сейчас их около тысячи.
- Случаи агрессивного поведения пассажиров в последнее время не редкость. Именно поэтому руководитель Укрзализныци настаивает на выработке новых подходов и стандартов безопасности в поездах.
Какие идеи предлагают в Мининфраструктуры
В правительстве рассматривают вариант наличия охранника или полицейского в ночных поездах. Однако вариант обеспечить в каждый поезд по охраннику может сильно ударить по бюджету и отразиться на стоимости билета.
По словам профильного министра Владислава Криклия, обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана Укрзализныци (ВОХР). Сейчас с этими структурами обсуждают стоимость предоставления услуг.
Ранее министр инициировал рассмотрение возможности обеспечить проводников средствами спецзащиты. Говорится о том, чтобы у каждого из них был с собой газовый баллончик или даже электрический шокер.
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Что известно о последних нападениях на пассажиров Укрзализныци
- Разбойные нападения в поездах стали обычным делом.
- В ночь на 1 августа в купе, в котором спали журналистка Анастасия Луговая с ребенком, пробрался нетрезвый мужчина – Виталий Рудзько. Он сильно избил женщину и чуть не изнасиловал ее. Подозреваемого задержали, а затем отправили за решетку.
- Несколько дней спустя пьяные мужчины устроили дебош и угрожали проводникам и начальнику поезда. В конце концов вызвали полицию, а одного из пассажиров высадили в Полтаве.