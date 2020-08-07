С охраной и видеокамерами: в Укрзализныце предлагают меры безопасности пассажиров
В Укрзализныце разработали комплексную программу действий по повышению мер безопасности в поездах. В частности, среди предложений – установить камеры видеонаблюдения в вагонах, а также подключить охрану с оружием.
В поездах может патрулировать охрана
Комплекс мер озвучил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Что предлагают в программе действий:
- подписать протокол с МВД для координации действий;
- внедрить пилотный проект по патрулированию в поездах военизированной охраны Укрзализныци;
- установить в вагонах спецсредства контроля;
- сформировать так называемые "группы провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками.
Официально программу представят в ближайшее время.
Недавно в поезде сильно избили женщину
Отметим, что вопрос безопасности пассажиров в поездах подняли после ужасного инцидента с журналисткой Анастасией Луговой. Женщину, которая ехала с сыном в поезде Мариуполь – Киев, жестоко избил и пытался изнасиловать ранее судимый Виталий Рудзько.
Мужчина ехал в поезде "зайцем". Сейчас его задержали и арестовали сроком на 2 месяца без права внесения залога.