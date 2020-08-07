В Укрзализныце разработали комплексную программу действий по повышению мер безопасности в поездах. В частности, среди предложений – установить камеры видеонаблюдения в вагонах, а также подключить охрану с оружием.

В поездах может патрулировать охрана

Комплекс мер озвучил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Что предлагают в программе действий:

подписать протокол с МВД для координации действий;

внедрить пилотный проект по патрулированию в поездах военизированной охраны Укрзализныци;

установить в вагонах спецсредства контроля;

сформировать так называемые "группы провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками.

Официально программу представят в ближайшее время.

Обратите внимание! Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что наличие охраны в поездах может вызвать значительное повышение цены на билеты.

Недавно в поезде сильно избили женщину

Отметим, что вопрос безопасности пассажиров в поездах подняли после ужасного инцидента с журналисткой Анастасией Луговой. Женщину, которая ехала с сыном в поезде Мариуполь – Киев, жестоко избил и пытался изнасиловать ранее судимый Виталий Рудзько.

Мужчина ехал в поезде "зайцем". Сейчас его задержали и арестовали сроком на 2 месяца без права внесения залога.