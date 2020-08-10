Укрзализныця восстанавливает курсирование еще 2 поездов: откуда и куда они поедут
Укрзализныця восстанавливает курсирование еще двух поездов, которые были отменены из-за карантинных ограничений. Речь идет о поездах №43/44 Ивано-Франковск – Киев и №118/117 Черновцы – Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Там отмечают, что билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн или в кассах на железнодорожном вокзале.
Ранее Укрзализныця восстанавливает движение 14 пригородных поездов: список
Как будут курсировать поезда
- Поезд №43/44 Ивано-Франковск – Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам, из Киева – 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.
- Поезд №118/117 Черновцы – Киев будет отправляться из Черновцов 13 августа и будет курсировать каждый вторник, четверг и воскресенье; из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.
Укрзализныця и коронавирус: коротко
- Заметим, что в Украине железнодорожное сообщение не действовало более 2 месяцев: с середины марта и до конца мая. Все из-за сурового карантина, введенного в государстве из-за пандемии COVID-19.
- После восстановления курсирования поездов в Укрзализныце действовали определенные ограничения. Поэтому продавали только половину билетов – через одно посадочное место.
- Уже со 7 августа Укрзализныця начала продажу билетов на места в региональных поездах, следующих в Киев и обратно.