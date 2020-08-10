Укрзализныця восстанавливает курсирование еще двух поездов, которые были отменены из-за карантинных ограничений. Речь идет о поездах №43/44 Ивано-Франковск – Киев и №118/117 Черновцы – Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Там отмечают, что билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн или в кассах на железнодорожном вокзале. Ранее Укрзализныця восстанавливает движение 14 пригородных поездов: список Как будут курсировать поезда Поезд №43/44 Ивано-Франковск – Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам, из Киева – 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.

отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам, из Киева – 16 августа и будет курсировать через день по четным датам. Поезд №118/117 Черновцы – Киев будет отправляться из Черновцов 13 августа и будет курсировать каждый вторник, четверг и воскресенье; из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам. Обратите внимание! Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам также рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Укрзализныця и коронавирус: коротко Заметим, что в Украине железнодорожное сообщение не действовало более 2 месяцев: с середины марта и до конца мая. Все из-за сурового карантина, введенного в государстве из-за пандемии COVID-19.

После восстановления курсирования поездов в Укрзализныце действовали определенные ограничения. Поэтому продавали только половину билетов – через одно посадочное место.

Уже со 7 августа Укрзализныця начала продажу билетов на места в региональных поездах, следующих в Киев и обратно.