Укрзалізниця відновлює курсування ще двох поїздів, що були скасовані через карантинні обмеження. Йдеться про потяги №43 / 44 Івано-Франківськ – Київ та №118 / 117 Чернівці – Київ.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці. Там наголошують, що квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн або у касах на залізничному вокзалі. Раніше Укрзалізниця відновлює рух 14 приміських поїздів: список Як курсуватимуть потяги Поїзд №43 / 44 Івано-Франківськ – Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і буде курсувати через день в непарні дати, з Києва – 16 серпня і буде курсувати через день в парні дати.

відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і буде курсувати через день в непарні дати, з Києва – 16 серпня і буде курсувати через день в парні дати. Поїзд №118 / 117 Чернівці – Київ відправлятиметься з Чернівців 13 серпня і буде курсувати кожен вівторок, четвер та неділю; з Києва поїзд вирушить 14 серпня і буде курсувати щопонеділка, середи та п'ятниці. Зверніть увагу! Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні надіти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. З огляду на заходи безпеки, пасажирам також рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах. Укрзалізниця і коронавірус: коротко Зауважимо, що в Україні залізничне сполучення не діяло понад 2 місяці: з середини березня і до кінця травня. Все через суворий карантин, введений у державі через пандемію COVID-19.

Після відновлення курсування потягів в Укрзалізниці діяли певні обмеження. Відтак продавали лише половину квитків – через одне посадкове місце.

Вже від 7 серпня Укрзалізниця почала продаж квитків на всі місця у регіональних поїздах, що прямують до Києва та у зворотному напрямку.