Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00 и прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении из Перемышля будет выезжать ежедневно в 08:00 и прибывать в 20:43.

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"Интерсити+" 705 Киев – Перемышль отправлялся в свой первый рейс с заполненностью 100%,

– сообщили в Укрзализныце.

Билеты второго класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относятся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Обратите внимание! Посадка в польские поезда происходит по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при условии предоставления загранпаспорта гражданина Украины, проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

В Перемышле организована пересадка

На станции Перемышль организована хабовая пересадка на поезда в Краков, Берлин и Прагу. По прибытии пассажиры с минимальным временем ожидания смогут пересесть на:

поезд Перемышль – Краков в 05:50;

поезд Перемышль – Берлин в 07:07;

поезд Перемышль – Прага в 07:22.

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