Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00 и прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении из Перемышля будет выезжать ежедневно в 08:00 и прибывать в 20:43.
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"Интерсити+" 705 Киев – Перемышль отправлялся в свой первый рейс с заполненностью 100%,
– сообщили в Укрзализныце.
Билеты второго класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относятся к следующим группам:
- дети до 18 лет;
- женщины;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
В Перемышле организована пересадка
На станции Перемышль организована хабовая пересадка на поезда в Краков, Берлин и Прагу. По прибытии пассажиры с минимальным временем ожидания смогут пересесть на:
- поезд Перемышль – Краков в 05:50;
- поезд Перемышль – Берлин в 07:07;
- поезд Перемышль – Прага в 07:22.
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