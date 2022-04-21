Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00 та прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, виїжджатиме щоденно о 08:00 і прибуватиме о 20:43.
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"Інтерсіті+" 705 Київ – Перемишль вирушав у свій перший рейс із заповненістю 100%
– повідомили в Укрзалізниці.
Квитки другого класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп:
- діти до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
У Перемишлі організована пересадка
По станції Перемишль організована хабова пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги. Після прибуття пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на:
- поїзд Перемишль – Краків о 05:50;
- поїзд Перемишль – Берлін о 07:07;
- поїзд Перемишль – Прага о 07:22.
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