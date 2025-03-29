Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Ночью там "переехали" на новую платформу.

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Восстановление онлайн-продаж билетов

Восстановление работы сайта и приложения Укрзализныци потребовало 89 часов непрерывной работы специалистов. После система переживала пиковые нагрузки, поэтому в компании предупреждали о временных технических перебоях.

После "переезда" на новую платформу там активно восстанавливают дополнительный функционал.

В мобильном приложении снова доступно планирование путешествий с пересадками, а в течение дня появится онлайн-табло с расписаниями поездов на станциях.

Очередей у вокзальных касс не наблюдается, все спокойно, едем дальше по расписанию,

– написали в Укрзализныце.

Напомним, кибератака была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой". Специалисты Укрзализныци тесно сотрудничали с кибердепартаментом Службы безопасности Украины.