Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю. Уночі там "переїхали" на нову платформу.

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Відновлення онлайн-продажів квитків

Відновлення роботи сайту та застосунку Укрзалізниці потребувало 89 годин безперервної роботи фахівців. Опісля система переживала пікові навантаження, тож в компанії попереджали про тимчасові технічні перебої.

Після "переїзду" на нову платформу там активно відновлюють додатковий функціонал.

У мобільному застосунку знову доступне планування подорожей з пересадками, а протягом дня з'явиться онлайн-табло з розкладами поїздів на станціях.

Черг біля вокзальних кас не спостерігається, все спокійно, їдемо далі за розкладом,

– написали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, кібератака була "дуже системною, нетривіальною та багаторівневою". Фахівці Укрзалізниці тісно співпрацювали з кібердепартаментом Служби безпеки України.