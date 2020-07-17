Укрзализныця продолжает восстанавливать пассажирские перевозки. С 20 июля начнут работу пригородные поезда сообщением Здолбунов – Ковель, Луцк – Здолбунов и Ковель – Луцк.

В то же время продлили маршруты еще 6 пригородных поездов. Об этом говорится на сайте Укрзализныци.

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Восстановление трех пригородных сообщений

поезд № 6353 Здолбунов – Ковель;

поезд № 6396/6395 Ковель – Луцк;

поезд № 6352 Луцк – Здолбунов.

В Укрзализныци в очередной раз напомнили о важности соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения Украины во время путешествия.

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Какие ограничения действуют в поездах

Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны:

надеть защитную медицинскую маску;

пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;

пройти усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса;

уже в вагоне настоятельно рекомендуют по меньшей мере передвигаться.

Временно в поездах отменили продажу напитков и кондитерских изделий.