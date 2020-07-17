Укрзализныця возобновила работу еще трех пригородных поездов: направления
Укрзализныця продолжает восстанавливать пассажирские перевозки. С 20 июля начнут работу пригородные поезда сообщением Здолбунов – Ковель, Луцк – Здолбунов и Ковель – Луцк.
В то же время продлили маршруты еще 6 пригородных поездов. Об этом говорится на сайте Укрзализныци.
Актуально Почему Укрзализныця продает билеты на все места в поездах: пояснение МИНЗДРАВА
Восстановление трех пригородных сообщений
- поезд № 6353 Здолбунов – Ковель;
- поезд № 6396/6395 Ковель – Луцк;
- поезд № 6352 Луцк – Здолбунов.
В Укрзализныци в очередной раз напомнили о важности соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения Украины во время путешествия.
Важно Укрзализныця объявила о продаже 100% мест в поездах, курсирующих в Киев
Какие ограничения действуют в поездах
Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны:
- надеть защитную медицинскую маску;
- пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;
- пройти усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса;
- уже в вагоне настоятельно рекомендуют по меньшей мере передвигаться.
Временно в поездах отменили продажу напитков и кондитерских изделий.