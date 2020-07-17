Укрзалізниця продовжує відновлювати пасажирські перевезення. З 20 липня розпочнуть роботу приміські поїзди сполученням Здолбунів – Ковель, Луцьк – Здолбунів та Ковель – Луцьк.

Водночас продовжили маршрути ще 6 приміських поїздів. Про це мовиться на сайті Укрзалізниці.

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Відновлення трьох приміських сполучень

потяг № 6353 Здолбунів – Ковель;

потяг № 6396/6395 Ковель – Луцьк;

потяг № 6352 Луцьк – Здолбунів.

В Укрзалізниці вчергове нагадали про важливість дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України під час подорожі.

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Які обмеження діють в поїздах

Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні:

вдягнути захисну медичну маску;

пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;

пройти посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу;

вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.

Тимчасово у поїздах скасували продаж напоїв та кондитерських виробів.