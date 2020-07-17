Укрзалізниця відновила роботу ще трьох приміських потягів: напрямки
Укрзалізниця продовжує відновлювати пасажирські перевезення. З 20 липня розпочнуть роботу приміські поїзди сполученням Здолбунів – Ковель, Луцьк – Здолбунів та Ковель – Луцьк.
Водночас продовжили маршрути ще 6 приміських поїздів. Про це мовиться на сайті Укрзалізниці.
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Відновлення трьох приміських сполучень
- потяг № 6353 Здолбунів – Ковель;
- потяг № 6396/6395 Ковель – Луцьк;
- потяг № 6352 Луцьк – Здолбунів.
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Які обмеження діють в поїздах
Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні:
- вдягнути захисну медичну маску;
- пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;
- пройти посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу;
- вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.
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