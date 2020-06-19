Укрзализныця возобновляет движение еще 50 поездов: где
"Укрзализныця" постепенно возобновляет курсирования пригородных поездов. На этот раз назначили рейсы еще 50 пригородных поездов, которые будут курсировать по территории страны.
С 23 июня начнется курсирование еще 27 пригородных поездов по региональной филиала "Юго-Западная железная дорога". С 24 июня – 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога", говорится на сайте УЗ.
К слову "Укрзализныця" назначала дополнительные поезда в июньские выходные: направления
Пока что на сайтах региональных филиалов "Укрзализныци" не указано, какие именно поезда возобновят свое движение 23 и 24 июня.
Отметим, что пока по территории Украины курсирует 533 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных поездов, 24 июнь их количество составит 583 поезда.
Правила пользования услугами "Укрзализныци" во время карантина
"Укрзализныця" в очередной раз призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде на железнодорожном транспорте. В частности:
- на вокзалах, платформах и в поездах нужно быть в защитных масках;
- необходимо не забывать мыть руки и пользоваться дезинфекторами;
- нужно придерживаться социальной дистанции – не менее полутора метров;
- не пользоваться услугами при обнаружении симптомов острой респираторной болезни.
На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.