Укрзалізниця відновлює рух ще 50 поїздів: де
Укрзалізниця поступово відновлює курсування приміських поїздів. Цього разу призначили рейси ще 50 приміських поїздів, які курсуватимуть по території країни.
З 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів по регіональній філії "Південно-Західна залізниця". З 24 червня – 23 поїздів по філії "Південна залізниця", йдеться на сайті УЗ.
До слова Укрзалізниця призначала додаткові поїзди на червневі вихідні: напрямки
Поки на сайтах регіональних філій Укрзалізниці не вказано, які саме поїзди відновлять свій рух 23 та 24 червня.
Відзначимо, що поки по території України курсує 533 приміські поїзди. З урахуванням вищевказаних поїздів, 24 червня їх кількість складе 583 поїзди.
Правила користування послугами Укрзалізниці в час карантину
Укрзалізниця вкотре закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема:
- на вокзалах, платформах та поїздах потрібно бути в захисних масках;
- необхідно не забувати мити руки і користуватись дезінфекторами;
- потрібно дотримуватись соціальної дистанції – не менше півтора метра;
- не користуватися послугами при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби.
На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде перебувати провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм.