Укрзалізниця поступово відновлює курсування приміських поїздів. Цього разу призначили рейси ще 50 приміських поїздів, які курсуватимуть по території країни.

З 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів по регіональній філії "Південно-Західна залізниця". З 24 червня – 23 поїздів по філії "Південна залізниця", йдеться на сайті УЗ.

До слова Укрзалізниця призначала додаткові поїзди на червневі вихідні: напрямки

Поки на сайтах регіональних філій Укрзалізниці не вказано, які саме поїзди відновлять свій рух 23 та 24 червня.

Відзначимо, що поки по території України курсує 533 приміські поїзди. З урахуванням вищевказаних поїздів, 24 червня їх кількість складе 583 поїзди.

Правила користування послугами Укрзалізниці в час карантину

Укрзалізниця вкотре закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема:

на вокзалах, платформах та поїздах потрібно бути в захисних масках;

необхідно не забувати мити руки і користуватись дезінфекторами;

потрібно дотримуватись соціальної дистанції – не менше півтора метра;

не користуватися послугами при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби.

На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде перебувати провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм.