Изменения касаются поездов, которые курсируют между городом Ковель и пограничным поселком городского типа Заболотье. Пассажиров просят учесть корректировку расписания при планировании предстоящих путешествий.

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Как сообщила Укрзализныця, с 27 февраля по техническим причинам временно не будет курсировать пригородный поезд №6311/6314 сообщением Ковель – Заболотье – Ковель.

Укрзализныця: последние новости

Укрзализныця проинформировала о временной корректировке движения пригородных поездов. Изменения начинаются с 27 и 28 февраля.

В то же время эвакуационные рейсы Укрзализныци продолжаются и будут проходить и дальше. Также они попросили с пониманием отнестись к их работе, ведь у них сейчас тоже напряженная ситуация.

Ранее из-за вторжения России в Украину Укрзализныця отменила пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом. Все для безопасности пассажиров.

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