Зміни стосуються потягів, які курсують між містом Ковель та прикордонним селищем міського типу Заболоття. Пасажирів просять врахувати корегування розкладу при плануванні майбутніх подорожей.

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Як повідомила Укрзалізниця, з 27 лютого через технічні причини тимчасово не курсуватиме приміський потяг №6311/6314 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.

Укрзалізниця: останні новини

Укрзалізниця проінформувала про тимчасове коригування руху приміських поїздів. Зміни починаються вже з 27 та 28 лютого.

Водночас евакуаційні рейси Укрзалізниці тривають і відбуватимуться і надалі. Також вони попросили з розумінням поставитися до їхньої роботи, адже в них зараз теж напружена ситуація.

Раніше через вторгнення Росії в Україну Укрзалізниця скасувала приміські потяги, які курсують між Донецькою областю та Харковом. Усе заради безпеки пасажирів.

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