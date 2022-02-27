Зміни стосуються потягів, які курсують між містом Ковель та прикордонним селищем міського типу Заболоття. Пасажирів просять врахувати корегування розкладу при плануванні майбутніх подорожей.

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Як повідомила Укрзалізниця, з 27 лютого через технічні причини тимчасово не курсуватиме приміський потяг №6311/6314 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.

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