Новий розклад опублікували в телеграм-каналі перевізника. Пасажирам рекомендують врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.
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Зміни в русі
- З технічних причин 27 лютого цього року тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди № 6545 сполученням Сянки – Чоп та № 6546 сполученням Чоп – Мукачево.
- Крім того, починаючи з 27 лютого цього року, тимчасово не курсуватиме приміський поїзд № 6135 сполученням Стрий – Самбір;
- Починаючи з 28 лютого цього року, тимчасово не курсуватиме приміський поїзд № 6132 сполученням Самбір – Стрий.
- Поряд із тим, починаючи з 28 лютого цього року приміські поїзди № 6131 сполученням Стрий – Самбір, що вирушає зі Стрия о 05:25 і прибуває у Самбір о 07:42 та № 6134 сполученням Самбір – Стрий, що вирушає зі Самбора о 07:55 та прибуває на кінцеву станцію о 10:03, курсуватимуть за графіком.