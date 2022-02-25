Через військове вторгнення Росії в Україну Укрзалізниця скасувала та обмежила кілька напрямків потягів.
До теми Укрзалізниця скасувала кілька потягів у напрямку Сум
Зокрема, відомо про призупинення 4 напрямків:
- № 7057 Харків – Бахмут,
- № 7096 Бахмут – Харків,
- № 7088 Костянтинівка – Харків,
- № 7087 Харків – Костянтинівка.
Раніше повідомлялося, що низка поїздів прямуватимуть в обхід ділянки Харків-Куп'янськ.
:Наразі також не курсує "Слобожанський експрес" № 888/887 Попасна – Харків та № 885/886 Харків-Ворожба. Поїзди №91 Київ – Львів та №15 Харків – Рахів курсуватимуть маршрутом через Київ-Фастів-Козятин-Шепетівку-Здолбунів. Те ж саме у зворотному напрямку.
В Укрзалізниці нагадали також, що регулярні пасажирські рейси наразі не заходять до Херсона, Конотопа та прикордонних міст на сході країни. Евакуації тривають.
24 лютого приблизно о 5 годині ранку Росія почала обстрілювати стратегічні об'єкти України. Через вторгнення в Україні ввели воєнний стан. Усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.