Из-за военного вторжения России в Украину Укрзализныця отменила и ограничила несколько направлений поездов.

К теме Укрзализныця отменила несколько поездов в направлении Сум

В частности, известно о приостановке 4 направлений:

№ 7057 Харьков – Бахмут,

№ 7096 Бахмут – Харьков,

№ 7088 Константиновка – Харьков,

№ 7087 Харьков – Константиновка.

Ранее сообщалось, что ряд поездов будут следовать в обход участка Харьков – Купянск.

В настоящее время не курсирует "Слобожанский экспресс" № 888/887 Попасная – Харьков и № 885/886 Харьков – Ворожба. Поезда №91 Киев – Львов и №15 Харьков – Рахов будут курсировать по маршруту через Киев – Фастов – Казатин – Шепетовку – Здолбунов. То же самое в обратном направлении.

В Укрзализныце напомнили также, что регулярные пассажирские рейсы пока не заходят в Херсон, Конотоп и пограничные города на востоке страны. Эвакуации продолжаются.

24 февраля примерно в 5 часов утра Россия начала обстреливать стратегические объекты Украины. Из-за вторжения в Украине ввели военное положение. Всех желающих призывают приобщаться к силам территориальной обороны.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!