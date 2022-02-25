Из-за военного вторжения России в Украину Укрзализныця отменила и ограничила несколько направлений поездов.
К теме Укрзализныця отменила несколько поездов в направлении Сум
В частности, известно о приостановке 4 направлений:
- № 7057 Харьков – Бахмут,
- № 7096 Бахмут – Харьков,
- № 7088 Константиновка – Харьков,
- № 7087 Харьков – Константиновка.
Ранее сообщалось, что ряд поездов будут следовать в обход участка Харьков – Купянск.
В настоящее время не курсирует "Слобожанский экспресс" № 888/887 Попасная – Харьков и № 885/886 Харьков – Ворожба. Поезда №91 Киев – Львов и №15 Харьков – Рахов будут курсировать по маршруту через Киев – Фастов – Казатин – Шепетовку – Здолбунов. То же самое в обратном направлении.
В Укрзализныце напомнили также, что регулярные пассажирские рейсы пока не заходят в Херсон, Конотоп и пограничные города на востоке страны. Эвакуации продолжаются.
24 февраля примерно в 5 часов утра Россия начала обстреливать стратегические объекты Украины. Из-за вторжения в Украине ввели военное положение. Всех желающих призывают приобщаться к силам территориальной обороны.