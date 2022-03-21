Укрзализныци объяснили, как приобрести билеты на международные рейсы. Для разных рейсов схема приобретения билетов может отличаться между собой.

Актуально Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 21 марта

Например, билеты на поезда Киев – Хелм, Днепр – Хелм, Киев – Хелм (по назначению) можно получить в чат-боте, на сайте booking.uz.gov.ua. Вводить необходимо сочетание Киев – Ягодин. Это и будет билетом до Хелма.

Билеты на поезд Одесса – Перемышль можно получить на Booking.uz.gov.ua и в кассах железной дороги. Также на Booking.uz.gov.ua и в кассах можно купить билеты на поезд сообщением Киев – Варшава, поиск по станции Варшава Всходня.

А вот билеты на рейс Киев – Вена на вагон 21/431 купить можно только в кассе №1 кассового зала №3 на центральном вокзале Киева. В вагон Вена – Киев 22/432 – билеты на сайте австрийских железных дорог OEBB.

Аналогичные условия для сообщения Киев – Будапешт. Поезда будут останавливаться на станции Kőbánya felső в Будапеште с трансфером до стадиона BOK, где обустроен волонтерский пункт с возможностью дальнейшего путешествия в аэропорт и другие вокзалы столицы Венгрии.