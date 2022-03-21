В Укрзалізниці пояснили, як придбати квитків на міжнародні рейси. Для різних рейсів схема придбання квитків може відрізнятись.

Актуально Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 21 березня

Наприклад, квитки на поїзди Київ – Хелм, Дніпро – Хелм, Харків – Хелм (за призначення) можна отримати у чат-боті, на сайті booking.uz.gov.ua. Вводити необхідно сполучення Київ – Ягодин. Це й буде квитком до Хелма.

Квитки на поїзд Одеса – Перемишль можна отримати на Booking.uz.gov.ua та в касах залізниці. Також на Booking.uz.gov.ua та в касах можна придбати квитки на поїзд сполученням Київ – Варшава, пошук по станції Варшава Всходня.

А от квитки на рейс Київ – Відень до вагона 21/431 купити можна тільки в касі №1 касового залу №3 на центральному вокзалі Києва. У вагон Відень-Київ 22/432 – квитки на сайті австрійських залізниць OEBB.

Аналогічні умови для сполучення Київ – Будапешт. Поїзди зупинятимуться на станції Kőbánya felső у Будапешті з трансфером до стадіону BOK, де облаштований волонтерський пункт з можливістю подальшої подорожі до аеропорту та інших вокзалів столиці Угорщини.