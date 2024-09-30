Об этом сообщили в Укрзализныце около 02:33. Также сказали, как будут доставлять пассажиров.

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Закрыт перегон Долинская – Николаев

Из-за российского обстрела Николаевщины, из соображений безопасности, закрыли для движения поездов перегон Долинская – Николаев.

Поезд 121/122 Киев – Николаев будет курсировать до станции Долинская. Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская – Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас,

– заявили в Укрзализныце.

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