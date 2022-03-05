Глава правительства подчеркнул, что Укрзализныца стала компанией, которая за счет государственных средств закупает еду, горючее, лекарства для нужд государства и пострадавших от войны людей.

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Шмигаль поблагодарил железнодорожников

По словам Шмыгаля, накануне правительство направило на упомянутые цели 18 миллиардов гривен . "Кстати, спасибо железнодорожникам, которые, несмотря на риски, продолжают выполнять свою работу и спасать людей", – добавил он.

Украинцы! У нас единственная цель – освобождение Украины от российских захватчиков. И мы обязательно победим,

– подчеркнул премьер-министр.

Шмигаль обратился к украинцам: смотрите видео