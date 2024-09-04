Однако, как объяснили в Укрзализныце, они покупают огнеупорные ролеты, а не обычные шторы. Ролеты имеют ряд требований к производству, а их цена в тендере соответствует рыночной.

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Шторы для Укрзализныци

В Укрзализныце указали, что планируют закупить специальные огнеупорные двойные конструкции-роллеты, а не обычные тканевые шторы. Новость о тендере в телеграмм-каналах иллюстрировали шторами из старых вагонов с деревянными рамами, что естественно вызвало недоразумение относительно цен.

Продукция, на которую объявлен тендер, имеет ряд технических требований и особенностей. Каркас роллет должен быть специально изготовлен под конкретные размеры из алюминиевого профиля, одна штора роллеты рассеивает свет, другая – выполнена из непрозрачного материала. Шторы ролеты обязательно должны быть изготовлены из огнеупорной ткани и фиксироваться в заданном положении, отвечать требованиям по выносливости и т.д,

– пишет пресс-служба.

Как на самом деле выглядят "шторы", которые хотят приобрести / Укрзализныця

В целом компания планирует приобрести 940 солнцезащитных ролет (782 широкие и 158 узких). Их установят в модернизированных вагонах, чтобы старые деревянные окна отошли в вечность.

Ожидаемая стоимость закупки была сформирована на основе предоставления коммерческих предложений от поставщиков и составила 7 010 100 гривен. То есть стоимость широкой ролеты – 7550 грн, а узкой – 7000 грн. Победитель торгов согласился поставить всю продукцию за 6 916 100 гривен, что меньше цены 2023 года.