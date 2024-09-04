Однак, як пояснили в Укрзалізниці, вони купують вогнетривкі ролети, а не звичайні штори. Ролети мають низку вимог до виробництва, а їх ціна у тендері відповідає ринковій.

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Штори для Укрзалізниці

В Укрзалізниці вказали, що планують закупити спеціальні вогнетривкі подвійні конструкції-ролети, а не звичайні тканеві штори. Новину про тендер у телеграм-каналах ілюстрували шторами зі старих вагонів із дерев’яними рамами, що природно викликало непорозуміння щодо цін.

Продукція, на яку оголошено тендер, має низку технічних вимог та особливостей. Каркас ролет має бути спеціально виготовлений під конкретні розміри з алюмінієвого профілю, одна штора ролети розсіює світло, інша – виконана з непрозорого матеріалу. Штори ролети обов’язково повинні бути виготовлені з вогнетривкої тканини та фіксуватися в заданому положенні, відповідати вимогам щодо витривалості тощо,

– пише пресслужба.

Як насправді виглядають "штори", які хочуть придбати / Укрзалізниця

Загалом компанія планує придбати 940 сонцезахисних ролет (782 широкі та 158 вузьких). Їх встановлять у модернізованих вагонах, аби старі дерев'яні вікна відійшли у вічність.

Очікувана вартість закупівлі була сформована на основі надання комерційних пропозицій від постачальників та становила 7 010 100 гривень. Тобто вартість широкої ролети – 7550 грн, а вузької – 7000 грн. Переможець торгів погодився поставити всю продукцію за 6 916 100 гривень, що менше ціни 2023 року.